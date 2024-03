Lebenstedt. Im Markt gibt es wohl weitere drastische Preisnachlässe. Der letzte Öffnungstag steht mittlerweile fest. So geht es bis dann weiter.

Die Tage des „mein real“-Marktes in Lebenstedt an der Konrad-Adenauer-Straße sind nun endgültig gezählt. Am Samstag, 23. März, soll die Filiale schließen, wie Unternehmenssprecherin Susanne Patzner am Mittwoch mitgeteilt hat. Im vergangenen Februar gab es mehrere Spekulationen, ob andere Lebensmittelhändler das Gebäude nicht weiternutzen wollen. Ein Ergebnis dieser Verhandlungen steht allerdings noch offen.

„mein-Real“ in Salzgitter: Gerüchte um mögliche Übernahme von Edeka

Zuletzt kursierten Gerüchte darüber, dass die Edeka-Gruppe sich eventuell für die Übernahme des Marktes in Lebenstedt an der Konrad-Adenauer-Straße interessiert. Edeka teilte mit, dass man sich mit dem Eigentümer der Fläche in Gesprächen zu einer möglichen Übernahme befinde. Inwieweit das auch eine Übernahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beinhalte, konnte Edeka nicht beantworten. Auch der Eigentümer der Immobilie befinde sich nach eigenen Angaben in Gesprächen mit einem möglichen Interessenten für die Fläche. Konkrete Informationen dazu konnte eine Sprecherin der „Atos Sechste Beteiligung GmbH“, die die Immobilie besitzt, noch nicht mitteilen. Bei dem Standort in Salzgitter handelt es sich laut Real um eine angemietete Fläche. Dementsprechend ist spätestens am 23. März auch Schluss für die Untermieter im Gebäude. Ein Kiosk und eine Bäckerei wurden dort noch betrieben.

Für den Real-Markt in Lebenstedt konnte kein Nachfolger gefunden werden

Nachdem „mein-Real“ im November vergangenen Jahres mitgeteilt hat, dass die Lebenstedter Filiale aufgrund der Unternehmensinsolvenz geschlossen wird, hat im Februar der Ausverkauf begonnen. Wann genau die Filiale an der Konrad-Adenauer-Straße schließen soll, stand bis jetzt allerdings noch nicht fest. Der Real-Markt in Lebenstedt gehört laut Unternehmen zu den Märkten, für die trotz intensiver Bemühungen kein Abnehmer gefunden werden konnte. Nur 14 Märkte konnten an den Konkurrenten Rewe übertragen werden, drei Filialen an Kaufland und ein Markt an Edeka.

So geht es bis zur Schließung bei Real in Lebenstedt weiter

Bis zur Schließung am 23. März soll es laut Mitteilung im gesamten Markt über alle Sortimente nochmals weitere drastische Preisnachlässe geben. Dabei gelte weiterhin: nur solange der Vorrat reicht. Patzner teilt für Real außerdem mit: „Der Markt wird bis zur Schließung auch weiterhin regulär für die Kundinnen und Kunden in Salzgitter geöffnet bleiben.“ Anja Nolte, Geschäftsleiterin bei „mein real“ in Lebenstedt, sagt außerdem: „Aufgrund der noch einmal ausgeweiteten Rabatte in unserem Markt rechnen wir damit, dass besonders in den stark nachgefragten Sortimenten die Angebote in Kürze vergriffen sein werden.“

mw