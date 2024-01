Salzgitter. Die Zeit der beiden „Mein Real“-Märkte in Salzgitter endet in den nächsten Wochen. So geht es in Thiede und Lebenstedt weiter.

Es war ein Schock für viele Kunden. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass alle „Mein Real“-Märkte im März 2024 schließen sollen. Allerdings: Einige Märkte der insolventen Kette haben neue Betreiber gefunden. In Salzgitter gilt das für den Markt in Thiede. Und dort wird es nun offenbar ganz schnell gehen. Schon in der nächsten Woche soll „Mein Real“ zu einem Rewe-Markt werden.