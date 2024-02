Lebenstedt. Der Standort des „Mein Real“-Marktes in Lebenstedt könnte nun doch eine Zukunft haben. Auch im alten Postgebäude tut sich etwas.

Will Edeka in Zukunft zwei Standorte in Lebenstedt betreiben? Erste Informationen des Unternehmensverbunds deuten darauf hin, dass das der Fall ist. Und das könnte auch die Zukunft des „Mein Real“-Markts in Lebenstedt verändern. Wir haben bei den Verantwortlichen nachgefragt, wie der Stand zu den Projekten in Salzgitter ist.