Helmstedt. Der „mein Real“-Supermarkt in Helmstedt wirbt für die letzten Ausverkauf-Tage mit weiteren „drastischen Preisnachlässen“.

Das Ende ist besiegelt: Der „mein real“-Markt an der Werner-von-Siemens-Straße in Helmstedt schließt am Samstag, 23. März, für immer seine Pforten. Dieses Datum hat Unternehmenssprecherin Susanne Patzner in einer Pressemitteilung am Mittwoch verkündet.

Nachdem im November vergangenen Jahres das Aus des Standortes Helmstedt aufgrund der Unternehmensinsolvenz beschlossen worden war, startete im Februar der Ausverkauf in der Filiale. Bislang war von der Unternehmensführung noch kein konkretes Datum für den letzten Geschäftstag benannt worden. Klar war nur, bis zum 31. März soll der Betrieb in Helmstedt abgewickelt werden.

Wir rechnen damit, dass besonders in den stark nachgefragten Sortimenten die Angebote in Kürze vergriffen sein werden. Thomas Alband, Geschäftsleiter bei „mein real“ in Helmstedt

Für die letzten Tage soll es im Markt nochmals „weitere drastische Preisnachlässe“ geben, kündigt das Unternehmen an. Der umfangreiche Ausverkauf mit Rabatten läuft bereits seit Ende Februar. Tausende Produkte seien bereits reduziert worden. Nun sollen weitere Preissenkungen über alle Sortimente folgen. Dabei gelte: „Nur solange der Vorrat reicht“.

Bis zum letzten Tag hält der Markt an seinen regulären Öffnungszeiten fest. „Aufgrund der noch einmal ausgeweiteten Rabatte in unserem Markt rechnen wir damit, dass besonders in den stark nachgefragten Sortimenten die Angebote in Kürze vergriffen sein werden“, wird Thomas Alband, Geschäftsleiter bei „mein real“ in Helmstedt in der Pressemitteilung zitiert.

