Wolfsburg. Der letzte Wolfsburger Real-Markt verabschiedet sich. Vor der Schließung gibt es ab diesem Montag eine Rabattschlacht.

Die Tage von „Mein Real“ in Nordsteimke sind gezählt. Nun wird es wirklich ernst: Die Schließung des Marktes an der Hehlinger Straße nähert sich in großen Schritten. Am Montag hat der Ausverkauf begonnen.