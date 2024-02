Lebenstedt. Im „Mein Real“-Markt hat der Ausverkauf begonnen, Kiosk und Bäcker schließen. So steht es um die Zukunft des Marktes.

Das war´s. Der „Mein-Real“-Markt in Lebenstedt wird im März geschlossen, wie der Lebensmittelmarkt auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Zuletzt kursierten Gerüchte darüber, dass die Edeka-Gruppe sich eventuell für die Übernahme des Marktes in Lebenstedt an der Konrad-Adenauer-Straße interessiert. Dabei war ebenfalls unklar, ob nicht eventuell Rewe diese Filiale, wie auch die in Thiede, übernimmt. Eine Frage auch: Wie genau geht es mit dem Gebäude weiter? Dazu gab es von Real keine Aussage.