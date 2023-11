Salzgitter. Der Markt in Lebenstedt muss schließen, der in Thiede hat wohl eine Zukunft. Wir haben uns an beiden Real-Standorten umgehört.

Ein gefüllter Parkplatz zeigt sich am Dienstagvormittag vor dem „Mein Real“-Markt in Lebenstedt. Doch das hat schon zu Ende März ein Ende. Die angeschlagene Supermarktkette Real steht vor dem Aus, lautete die Meldung am Montag.