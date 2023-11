Lebenstedt. Nachdem die Spiele-Max-Filiale in Lebenstedt geschlossen hat, füllt noch im Dezember ein neuer Laden den Leerstand in Lebenstedt.

Buntstifte, Kuscheltiere, Action-Figuren – all das wird es weiterhin auf der Fläche der ehemaligen Spiele-Max-Filiale im Brawo-Carree in Salzgitter geben. Aber außerdem auch alle möglichen Haushaltsgegenstände, Gartengeräte, Bastel-Utensilien oder sogar Bluetooth-Lautsprecher. Ein Laden für alles also, der die Fläche im Brawo-Carree belegen wird. Action heißt der sogenannte Non-Food-Discounter. Seine Salzgitteraner Filiale soll nach Informationen des Vermieters Anfang Dezember eröffnen.

Der Webseite des Discounters zufolge wurde das Unternehmen im Jahr 1993 in den Niederlanden gegründet. Seit 2009 ist die Marke auch in Deutschland zu finden. Inzwischen gibt es mehr als 500 Filialen im Land, europaweit sogar mehr als 2350. Hauptsächlich bewirbt Action sein umfangreiches Sortiment und seine günstigen Preise.

Neuer Non-Food-Discounter in Lebenstedt: Action wirbt mit großer Auswahl und günstigen Preisen

Mehr als 1500 Produkte kosteten weniger als einen Euro, heißt es etwa in einer Action-Broschüre von August 2023. Der durchschnittliche Verkaufspreis liege bei 2,20 Euro. Die günstigen Preise seien unter anderem möglich, weil die Märkte kein feststehendes Sortiment hätten, Waren in großen Mengen eingekauft und keine Filialen an Haupteinkaufsstraßen gemietet würden.

Die Fläche der leerstehenden Spiele-Max-Filiale wird noch in diesem Jahr gefüllt: Im Brawo-Carree in Lebenstedt eröffnet eine Action-Filiale. © FMN | Phil-Kevin Lux-Hilebrecht

Laut Aushang im Brawo-Carree eröffnet die neue Filiale am Samstag, 9. Dezember. Diese Informationen bestätigte Action auf Nachfrage unserer Zeitung allerdings nicht. In Salzgitter soll die Filiale in Lebenstedt die zweite ihrer Art sein. In Salzgitter-Bad gibt es bereits einen Action-Laden in der Straße „An der Erzbahn“. Zwei weitere Filialen sind außerdem im Landkreis Peine zu finden: Ende Juli öffnete eine Filiale in Vechelde. Und am Samstag, 11. November, wird eine weitere in einem ehemaligen Edeka-Center in Peine eröffnen.

Ganz aus Lebenstedt verschwunden ist übrigens auch der Vormieter der Ladenfläche, Spiele Max, noch nicht – vorerst lediglich umgezogen: Aktuell verkaufen Mitarbeiter die Spielwaren auf der Fläche des ehemaligen Impfzentrums im Brawo-Carree.

