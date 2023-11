Peiner Geschäftswelt Amtlich – Action zieht in ehemaligen Edeka-Center in Peine

Auf Hochdruck läuft der Umbau/die Sanierung im künftigen Action am Friedrich-Ebert-Platz in Peine (ehemaliges Edeka-Center).

Peine Der europaweit agierende Non-Food-Discounter eröffnet am 11. November und sucht noch weitere Mitarbeiter. In Vechelde ist Action bereits am Start.