Lebenstedt. Damit will die Werbegemeinschaft „CityLebenstedt“ mehr Besucher nach Salzgitter locken. Was der Laden alles anbieten soll.

Weihnachtslieder singen, Deko basteln und Märchen lauschen – in einem Leerstand in Lebenstedts Innenstadt soll es bald richtig weihnachtlich werden. Die Werbegemeinschaft „CityLebenstedt“ hat am Monumentsplatz den ehemaligen Laden Klimbim gemietet. Daraus soll bis Ende Dezember nun eine gemütliche „Weihnachtsstube“ werden, sagt Jürgen Neumann, Vereinsvorsitzender der Werbegemeinschaft.

Dort könnten handwerklich begabte Salzgitteraner zum Beispiel ihre selbstgestalteten Weihnachtskunstwerke zum Verkauf anbieten. Ob Holzlöffel und -schalen, gestrickte Mützen und Schals oder Papierfiguren – jeder könne sein Kunsthandwerk dort zur Schau stellen und vertreiben. „Es soll ein Beitrag zur Belebung des Weihnachtsmarktes sein“, führt Neumann aus. Den Laden möchte die Werbegemeinschaft interessierten Händlern oder Privatpersonen unentgeltlich zur Verfügung stellen.

In Lebenstedts „Weihnachstsstube“ Märchen lauschen

Aber das ist noch nicht alles: Auch besondere Weihnachts-Events sollen in dem kleinen Laden zwischen den Santander- und Vodafone-Filialen stattfinden.„An neun Terminen kommt zum Beispiel eine Märchenerzählerin“, kündigt Neumann an. Die Daten für die Märchenstunden mit Ingrid Jesussek stehen schon fest: jeweils am Dienstag, 5., 12. und 19. Dezember, ab 11 Uhr und mittwochs, 6.,13. und 20. Dezember, ab 15.30 Uhr.

Es soll ein Beitrag zur Belebung des Weihnachtsmarktes sein. Jürgen Neumann, Vorstand Werbegemeinschaft „CityLebenstedt“

Aber nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene kommt die Erzählerin am Freitag, 8., 15. und 22. Dezember, jeweils ab 19.30 Uhr. Ungefähr 30 bis 45 Minuten dauern die Märchenstunden. Ohne Anmeldung könnten interessierte Kinder und Erwachsene einfach vorbeikommen. „Solange Platz ist, lassen wir Leute rein“, sagt Neumann fröhlich.

Doch nicht nur um Wintermärchen soll es in der „Weihnachtsstube“ gehen, sondern auch um Deko und Geschenke. Für Kinder will die Werbegemeinschaft zum Beispiel eine Bastelaktion oder einen Nachmittag zum Plätzchen backen planen. Dafür seien sie aber noch auf der Suche nach engagierten Ehrenamtlichen, die einen solchen Nachmittag in die Praxis umsetzen wollen.

Salzgitteraner können in dem Laden am Monumentenplatz ihre handgefertigten Kunstwerke verkaufen oder Märchen lauschen. © FMN | Anna Lucy Richter

Salzgitter: Werbegemeinschaft beantragt Gelder aus Verfügungsfonds

All dies soll für alle Bastel-, Back- und Märchenbegeisterten kostenlos sein. Um das Ganze zu finanzieren, habe die „CityLebenstedt“ beantragt, Gelder aus dem Verfügungsfonds der Stadt zu bekommen. Außerdem: „Der Vermieter des ehemaligen Ladens Klimbim ist sehr entgegenkommend“, erklärt Neumann. „Wir hatten vor Corona auch mal einen Pavillon in der Innenstadt aufgebaut. Unterm Strich war das teurer, als jetzt zwei Monate lang den Laden zu mieten.“

Wir hatten vor Corona auch mal einen Pavillon in der Innenstadt aufgebaut. Unterm Strich war das teurer, als jetzt zwei Monate lang den Laden zu mieten. Jürgen Neumann, Vorstand Werbegemeinschaft „CityLebenstedt“

Zusätzlich zur „Weihnachtsstube“ gäbe es außerdem Pläne, den Laden auch im kommenden Jahr zu mieten, kündigt Neumann an. Den wolle die Werbegemeinschaft dann „für Popup-Ideen in Petto haben.“ Start-ups etwa, oder Individuen, die eine Verkaufsidee haben, aber noch nichts dauerhaft mieten wollen, könnten den Laden dann nutzen. „Das soll ein Anstoß sein, um ein bisschen Leben in die Innenstadt zu bringen“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Das Vorhaben im Jahr 2024 sei aber noch in Planung. Zur Planung gehört auch, wie hoch die Eigenbeteiligung der Untermieter des Ladens sein sollte. „Das kommt darauf an, wie das durch die Stadt gefördert wird“, sagt Neumann, „aber wenn es uns wenig kostet, geben wir das auch so weiter.“ Ganz im Sinne der Weihnachtszeit.