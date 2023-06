Salzgitter. Die Polizei gibt Grundschülern in Salzgittern ein Training fürs Fahrradfahren. Was alles dazugehört und welche Ziele das Ganze hat.

Verkehrssicherheit So macht die Polizei Kinder in Salzgitter fit fürs Radfahren

Die Polizei führt in den dritten und vierten Klassen der Grundschulen in Salzgitter ein Fahrradtraining durch. Einer Pressemitteilung zufolge dient es der Vorbereitung auf die Fahrradprüfung. Das Training, das Kathrin Lacey von der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel durchführe, sei in die drei Bereiche „Fahrradhelm“, das „verkehrssichere Fahrrad“ und „Mobilitätsschulungen unterteilt. Es werde mit verschiedenen spielerischen Übungen umgesetzt.

Ein Tragen eines Helmes verhindert schwere Kopfverletzungen bei Unfällen und Stürzen, wird in der Mitteilung erklärt. Damit jedes Kind den Helm richtig und sicher trage, werde die Trageweise überprüft und individuell von Kathrin Lacey eingestellt.

Kinder fahren Slalom und üben die Gefahrenbremsung

Zudem sollte jedes Kinderfahrrad verkehrssicher sein, heißt es in der Mitteilung. Denn nur ein verkehrssicheres Fahrrad gewährleiste eine optimale Voraussetzung für eine Reduzierung von Unfällen. So wird jedes einzelne Fahrrad, das die Kinder bei der Verkehrssachbearbeiterin vorstellen, auf Mängel hin überprüft, kündigt die Polizei an. Insbesondere auf die Funktionsfähigkeit von Bremsen werde großer Wert gelegt. Weitere Schwerpunkte lägen auf der Funktionsfähigkeit von lichttechnischen Einrichtungen, der Klingel und den Reflektoren.

Bei der Überprüfung der Räder sind die Kinder mit dabei, erklärt die Polizei. So hätten sie die Möglichkeit, Mängel an den Rädern bis zum Termin der Radfahrprüfung zu beseitigen beziehungsweise beseitigen zu lassen.

Bei der Mobilitätsschulung werden der Mitteilung zufolge verschiedene spielerische Übungen durchgeführt. So müssten die Kinder zum Beispiel im Kreis fahren und abwechselnd eine Hand vom Lenkrad lösen. Dies schule das Handzeichengeben beim Abbiegen. Beim Slalomfahren werde ein sicheres Beherrschen beim Ausweichen von Hindernissen geübt. Zudem würden bei einer Gefahrenbremsung mit beiden Bremsen Reaktionen geschult und Ängste abgebaut.

Das Fahrradtraining soll die Kinder über den Ablauf der Fahrradprüfung am Ende der vierten Klassen aufklären, Unsicherheiten abbauen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken, erklärt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Lesen Sie auch:

Umfrage- Medizinische Versorgung in Salzgitter – nur ausreichend!

Haverlah bittet zum großen Feuerwehrfest – nur anders

Missbrauch- Sexualstraftäter aus Salzgitter zurück in Psychiatrie

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de