Haverlah bittet zum großen Feuerwehrfest – nur anders

Haverlah. Mit klassischen Feuerwehrfesten haben es die Retter in Haverlah nicht so. Sie haben die Sache neu interpretiert. Und zwar so.

Diese Truppe ist unkonventionell – und hat jede Menge Spaß an der Sache. Nun also gibt es nach vier Jahren Pause beziehungsweise Corona-Zwangspause wieder ein Feuerwehrfest in Haverlah. Nur anders. Wer jetzt aber an einen Festkommers und einen Umzug mit Pauken und Trompeten denkt, liegt falsch. Die Freiwillige Feuerwehr Haverlah lädt von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juni, mit Unterstützung von „Don´t beat Bubu“ sowie „Wir helfen Kindern“ zur großen Sause im Zelt auf der Wiese neben dem Feuerwehr-Gerätehaus ein. Das Motto: „112 gute Gründe. Feuerwehrfest. Nur anders.“

Die Feuerwehr in Haverlah bittet vom 9. bis 11. Juni zum großen Fest – nur anders

Angesichts der Auflagen allerdings hat das Orga-Team von der Feuerwehr entschieden, die große Party in diesem Jahr doch ein wenig kleiner ausfallen zu lassen. Daher ist bei 700 Gästen im Festzelt Schluss. Vor vier Jahren, zum 125. Geburtstag der Feuerwehr, waren es am Fest-Samstag mehr als doppelt so viele Gäste. „700 – diese Größe ist für uns so gut zu regeln“, sagt Pressesprecher Christoph Schenk.

Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit dem Fassanstich im Festzelt, um 19 Uhr startet die Malle-Party mit DJ Marci. Samstag stehen von 13 Uhr an die Samtgemeinde-Wettkämpfe der Feuerwehren auf dem Programm. Direkt auf der Pascheburg. Und: Der Familientag steigt mit jeder Menge Feuerwehr zum Anfassen, Spiel, Musik, Spaß und Verpflegung. Am Abend dann steigt das Konzert der Lokalmatadoren: „Don´t beat Bubu“. Einlass ist von 19 Uhr an, Konzertbeginn um 20 Uhr. „Ehrensache, dass wir für den guten Zweck wieder dabei sind“, sagt Dirk Naumann. Der gute Zweck ist übrigens „Wir helfen Kindern“. Anschließend geht es weiter mit DJ Jan Beims.

Am Samstag spielen „Don´t beat Bubu“ für den guten Zweck im großen Festzelt

„Segen – Suppe – Samba“ – so lautet das Motto dann am Sonntag. Heißt: Der Zelt-Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr, anschließend liefert die DLRG Wernigerode Erbsensuppe für alle, die die Ehrenamtlichen von „Wir helfen Kindern“ verteilen. „Eigentlich hatten wir wie 2019 ein großes Frühstück geplant, doch wir haben niemanden gefunden, der das für so viele Menschen anbieten kann“, berichtet Ortsbrandmeister René Weniger. Daher nun also: Erbsensuppe für alle. Anschließend spielen „Pretty in Pink“ Hits der 60er- und 70er-Jahre.

Karten kosten für Freitag 10, Samstag 20 und Sonntag 15 Euro (inklusive der Suppe). Tickets im Vorverkauf gibt es bei der Gärtnerei Winter in Haverlah, Am Friedhof 5; Bormanns Laden in Baddeckenstedt, Zur Rast 24; und „Wir helfen Kindern“, Salzgitter-Bad, Volker Machura, Lange Wanne 87. Weitere Infos: www.nuranders.info

Lesen Sie auch zum Thema:

Bei Feuerwehrfest geplant- Größte norddeutsche Typisierung

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de