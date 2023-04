Blaulicht Salzgitter Mann in Salzgitter mit fast 1,6 Promille am Steuer erwischt

In der Reppnerschen Straße in Salzgitter haben Polizisten am Mittwoch gegen 0.30 Uhr einen Autofahrer kontrolliert, teilt die Polizei mit. Bei dem 41-jährigen Fahrer habe es Anhaltspunkte auf eine Alkoholbeeinflussung gegeben.

Mann mit fast 1,6 Promille in Salzgitter unterwegs

Laut Polizei ergab ein Alkoholtest fast 1,6 Promille. Daraufhin durfte der Mann nicht mehr weiterfahren und musste eine Blutprobe abgeben. Außerdem war der 41-Jährige laut Mitteilung nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. „Gegen den Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet“, schreibt die Polizei.

red

