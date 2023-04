10.000 Euro Schaden: Diebe stehlen von Peiner Baustelle

Peine. Putz, Bauplatten, Kabel, eine Leiter: Auf einer Baustelle in Peine haben sich Unbekannte unerlaubt an Baumaterialien bedient. Die Polizei ermittelt.

Auf einer Baustelle an der Wilhelm-Rausch-Straße in Peine haben Unbekannte Baumaterialien gestohlen, teilt die Polizei mit. Das ist laut Mitteilung am Morgen des Dienstag, 11. April, aufgefallen. Unbekannte haben mehrere Säcke Verputz-Material, fünf Bauplatten, Kabel und eine Leiter gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.

Unbekannte stehlen Baumaterialien in Peine

Der Tatzeitraum könne lediglich grob auf das vorherige Wochenende eingeschränkt werden, schreibt die Polizei. Sie vermutet, dass die Diebe mit einem Kleintransporter oder Lkw unterwegs gewesen sein müssen. Hinweise: 051719990.

red

