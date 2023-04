Gifhorn: Frau bremst für Rettungswagen, Mann kracht in Auto

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen bei Gifhorn gekommen, teilt die Polizei mit. Demnach war gegen 8.55 Uhr eine 62-Jährige auf der B188 unterwegs gewesen, als sie für einen Rettungswagen bremste, der aus Richtung Krankenhaus unterwegs war. Sie kam mit ihrem VW Up vor dem Einmündungsbereich der Kreuzung Bundesstraße und der Straße Campus in Richtung Hannover zum Stehen. Das hat laut Polizei ein 72-Jähriger übersehen, krachte mit dem Sprinter in das Auto und verletzte die Frau leicht.

Unfall verursacht 20.000 Euro Schaden

Beide Fahrzeuge sind beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden, schreibt die Polizei. Sie schätzt den Gesamtschaden auf etwa 20.000 Euro. Polizisten stellten laut Polizeireport fest, dass der 72-Jähriger ungesichert Autoreifen transportierte. Daher sei gegen den Fahrer zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

red

