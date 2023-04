Motorroller brennt in Wolfsburg ab – Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg. Drei unbekannte Jugendliche sollen im Dresdner Ring in Wolfsburg an einem Motorroller gearbeitet haben – der fing daraufhin an, zu brennen.

Drei unbekannte Jugendliche haben am Montagabend im Dresdener Ring an einem Motorroller gearbeitet, der daraufhin in Brand geraten ist, teilt die Polizei mit. Laut Mitteilung werkelten die Jugendlichen an einem Motorroller auf dem Garagenhof. „Aller Wahrscheinlichkeit nach waren die Reparaturarbeiten nicht sonderlich erfolgreich, sodass beim Starten des Rollers dieser in Brand geriet“, schreibt die Polizei.

Roller brennt am Dresdner Ring – Jugendliche fliehen

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Roller in Vollbrand, so die Mitteilung. Das Feuer sei auf die Holzfassade einer Garage übergegangen und habe diese beschädigt.

Die drei Jugendlichen seien daraufhin geflohen. Die Herkunft des Motorrollers sei derzeit noch unbekannt. Die Polizei habe das zerstörte Fahrzeug sichergestellt. „Die Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen und ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung“, heißt es in der Polizei-Mitteilung.

Nun bittet die Polizei um Hinweise: 05361 46460 zu melden.

red

