Klimaaktivisten blockieren Straße in Hannover

Hannover. Klimaschutzaktivisten der Letzten Generation haben am Montag in Hannover einen Verkehrskreisel blockiert. Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Mehrere Klimaaktivisten haben in Hannover am Montagmorgen den Deisterkreisel in Hannover blockiert. Der Polizei-Überblick. (Symbolbild)

Ein halbes Dutzend Aktivisten der Klimaschutzbewegung Letzte Generation haben am Montagmorgen den Deisterkreisel in Hannover blockiert. Zwei der Aktivisten hätten sich am Asphalt festgeklebt, sagte ein Polizeisprecher.

Wegen der Blockade staue sich der Verkehr unter anderem auf der Bornumerstraße, der Deisterstraße sowie auf dem Westschnellweg. Betroffen sei auch der Öffentliche Personennahverkehr. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Blockade in Hannover ist Teil von Protestaktionen im gesamten Bundesgebiet.

Emsland: Auto prallt gegen Baum: 49-Jähriger stirbt

Bei einem Unfall in Emsbüren im Landkreis Emsland ist in der Nacht auf Montag ein 49-jähriger Mann tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, kam der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto habe Feuer gefangen, hieß es.

Der Mann starb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren laut polizeilichen Angaben mit einem Großaufgebot vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt.

84-Jährige stirbt bei Brand in Seniorenheim in Hannover

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Hannover im Stadtteil Kleefeld ist eine 84 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Montagmorgen in der Wohnung der Frau im ersten Stock im Bereich des betreuten Wohnens aus, wie eine Sprecherin der Feuerwehr sagte. Die Einsatzkräfte entdeckten die Frau demnach bei den Löscharbeiten, sie konnten nur noch den Tod feststellen. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

Da der Rauch in weitere Gebäubebereiche eindrang, wurden zehn Bewohner aus ihren Wohnungen geführt, sagte die Sprecherin. Sie wurden vom Rettungsdienst betreut und auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht. Das Feuer konnte schnell gelöscht worden. Die Schadenshöhe war zunächst noch nicht bekannt.

Feuer auf Stellplatz zerstört Wohnwagen im Kreis Friesland

Bei einem Brand auf einem Winterstellplatz in Dangast (Landkreis Friesland) sind drei Wohnwagen völlig zerstört und vier weitere beschädigt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache fing ein Wohnwagen in der Nacht zum Montag Feuer, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Flammen griffen auf zwei nebenstehende Wohnwagen über, die ebenfalls abbrannten. An vier weiteren entstanden starke Hitzeschäden. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Schüsse in Bremer Neustadt: Polizei fahndet nach 32-Jährigem

Nach den Schüssen in der Bremer Neustadt fahndet die Polizei nach einem 32 Jahre alten Mann. Er soll am späten Sonntagnachmittag mit einer scharfen Waffe auf eine Gruppe von Männern geschossen haben, ein 22-Jähriger wurde dabei verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Schütze sei der Polizei namentlich bekannt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren fünf Männer im Alter zwischen 22 und 64 Jahren aus bisher ungeklärten Gründen auf der Straße mit dem 32-Jährigen in Streit geraten. Die Gruppe bedrängte den Kontrahenten, woraufhin dieser zu seinem Auto lief, die Waffe holte und mehrere Schüsse abgab. Anschließen flüchtete der Schütze. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

dpa

