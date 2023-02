Räuber überfallen 78-Jährigen in seiner Wohnung

Vier Täter sind in Bremen in die Wohnung eines 78-Jährigen eingebrochen. Sie fesselten ihn und banden ihm die Augen zu, ehe sie mit Beute flüchteten.

Bei einem Raubüberfall ist ein 78 Jahre alter Mann in Bremen in seiner Wohnung leicht verletzt worden. Am Freitagabend drangen nach Polizeiangaben vom Samstag vier Täter in das Haus des Mannes im Stadtteil Burglesum ein. Sie überraschten ihr Opfer im Erdgeschoss, banden ihm die Augen zu, fesselten seine Hände und schlugen ihn. Im Haus entwendeten sie Wertsachen und flüchteten. Der 78-Jährige habe sich anschließend selbst befreien können und die Polizei alarmiert, hieß es.

18-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hambühren schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hambühren (Landkreis Celle) ist ein 18-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer verlor laut Polizeiangaben vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit am frühen Samstagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam von der Fahrbahn der B214 ab und kollidierte nach den Angaben von Samstag mit einem Anhänger, der auf dem Parkstreifen der gegenüberliegenden Fahrbahn stand. Danach stieß der Wagen gegen einen Stromverteilerkasten und eine Betonmauer, bevor er zum Stehen kam.

Der 18-Jährige wurde durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Er wurde nach einer Erstversorgung zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Unfallwagen wurde vollständig zerstört und es entstand ein Sachschaden von mindestens 13 000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle musste die B214 in Hambühren vollständig gesperrt werden.

61-jährige Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin ist bei einem Unfall mit einem Fahrradfahrer in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Der Frau kam laut Polizeiangaben von Samstag ein 24-jähriger Fahrradfahrer entgegen, der auf der falschen Fahrseite unterwegs war. Trotz Ausweichversuch konnten die beiden Fahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die 61-Jährige fiel daraufhin von ihrem Pedelec und verletzte sich schwer am Bein. Einsatzkräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Der 24-jährige Fahrradfahrer blieb unverletzt.

dpa

