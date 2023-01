Auf Lastwagen aufgefahren – 47-Jähriger stirbt auf Autobahn 7

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 7 im Heidekreis ist ein 47-Jähriger ums Leben gekommen. Ein 57 Jahre alter Autofahrer aus Thüringen sei nahe Bispingen aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der mittleren auf die rechte Spur der Autobahn geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort rammte das Auto einen Sattelzug.

Der 57-Jährige wurde schwer verletzt und kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein 47 Jahre alter Beifahrer starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Die A7 in Richtung Hannover wurde für Bergung und Unfallaufnahme über drei Stunden gesperrt.

Hannover: Radfahrerin wird 700 Meter mitgeschleift und stirbt – Polizei ermittelt

Nach dem Tod einer Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Hannover ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Tötung. Der Lastwagen habe die 59-Jährige angefahren und etwa 700 Meter mitgeschleift, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 54 Jahre alte Lastwagenfahrer am Donnerstag nach rechts abgebogen, als er die auf dem Radweg in die gleiche Richtung fahrende 59-Jährige mit seinem Transporter anfuhr. Die Frau wurde bis zu einem Betriebsgelände mitgeschleift, dort starb sie an ihren schweren Verletzungen.

Neustadt: Von Lastwagen überrollt – Radfahrer stirbt

Nach einem Unfall mit einem Lastwagen im Raum Hannover ist ein 61 Jahre alter Radfahrer an seinen lebensgefährlichen Verletzungen gestorben. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein 33-Jähriger mit seinem Lastwagen am Freitagmorgen in Neustadt am Rübenberge unterwegs – in gleicher Richtung wie der Radfahrer, wie die Polizei mitteilte. An einer Kreuzung bog der Lastwagen nach rechts ab und überrollte den 61-Jährigen. Der Mann kam unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus, dort starb er schließlich. Ein Huhn, das der Radfahrer dabei hatte, konnte unverletzt eingefangen werden.

Die Kreuzung musste vorübergehend voll gesperrt werden. Der Verkehrsunfalldienst Hannover ermittelt wegen fahrlässiger Tötung infolge eines Unfalls.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen und der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Streit am Hauptbahnhof Hannover: Mann beide Beine gebrochen

Bei einem Streit vor dem Hauptbahnhof in Hannover sind einem Mann beide Beine gebrochen worden. Der 45-Jährige sei in der Nacht auf den Freitag von einem 33-Jährigen zunächst ins Gesicht geschlagen worden, teilte die Bundespolizei mit. Als er daraufhin zu Boden ging, sprang oder trat der Angreifer auf die Beine des Opfers und brach ihm dabei beide Unterschenkel. Der 33-Jährige geriet daraufhin mit einem weiteren Mann, mit dem er sich schon vorher im Bahnhofsgebäude geprügelt hatte, in Streit. Die beiden Männer mussten von den Beamten vorübergehend gefesselt werden.

Känguru in der Region Hannover ausgebüxt und auf der Flucht

Ein entlaufenes Känguru ist seit einigen Tagen in Uetze in der Region Hannover unterwegs. Eine Gruppe der Feuerwehr habe sich auf die Suche nach dem Tier gemacht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag. Unter anderem wurden dabei Wärmebildkameras eingesetzt. Zuvor hatte eine Polizeistreife das Känguru entdeckt, es jedoch im Bereich der Bahngleise aus den Augen verloren. Nach mehreren Stunden musste die Suche erfolglos abgebrochen werden.

Nach Angaben der Polizei gehöre das Tier einem privaten Besitzer. Seit der Suche am Samstag fehlt von dem Tier, das den ersten Erkenntnissen einer kleineren Känguru-Art angehört, jede Spur.

Dannenberg: Siebenjähriger von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein siebenjähriger Junge ist in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) auf dem Gehweg von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ein 34-jähriger Fußgänger und die 40-jährige Autofahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Am Freitagmorgen hatte ein 54-jähriger Autofahrer beim Überqueren einer Kreuzung ein von rechts kommendes Fahrzeug übersehen. Der Wagen mit der 40-jährigen Fahrerin kam nach rechts von der Straße ab und erfasste dabei den 34 Jahre alten Fußgänger und das Kind, die beide auf dem Gehweg unterwegs waren. Der Siebenjährige musste in eine Spezialklinik gebracht werden.

Wardenburg: Teenager von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein Teenager ist von einem Auto in Wardenburg im Landkreis Oldenburg angefahren und schwer verletzt worden. Der 14-Jährige habe am Freitagmorgen zu Fuß eine Straße überquert, teilte die Polizei mit. Ein 41 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste den 14-Jährigen mit seinem Wagen. Er wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kreis Stade: Leuchtende Beute – Unbekannte stehlen Baustellenlampen

Sie haben wohl auf Erleuchtung gehofft: Unbekannte Täter haben in Wischhafen im Landkreis Stade ausgerechnet 19 Baustellenlampen gestohlen. In der Nacht zum Donnerstag seien die Lampen entwendet worden, die als Sicherung auf Absperrzäunen an einer Baustelle montiert gewesen seien, teilte die Polizei am Freitag mit. An der Stelle gebe es eine Fahrbahnverengung. Immerhin 5 Lampen konnten wiedergefunden werden, die restlichen 14 blieben zunächst verschwunden. Immerhin: Der Sachschaden ist übersichtlich und wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Grafschaft Bentheim: 800.000 Euro Schaden bei Brand in Schützenhaus

Bei einem Brand in einem Schützenhaus in Samern im Landkreis Grafschaft Bentheim ist am Donnerstagnachmittag ein Schaden von zirka 800.000 Euro entstanden. Das Gebäude wurde durch das Feuer und die Löscharbeiten vollständig zerstört, teilte die Polizei am Freitag mit. Zuvor brach der Brand im Dachstuhl des Gebäudes aus und griff auf einen Anbau über. Um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen, mussten die Einsatzkräfte einen Bagger nutzen und restliche Gemäuer abreißen. Im Rahmen der Löscharbeiten mussten Teile der L39 gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rund 124 Einsatzkräfte waren vor Ort, wie es hieß.

dpa

