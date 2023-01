Unfälle, Fahrerfluchten und Einbrüche im Kreis Wolfenbüttel

Von einer Vielzahl an Vorfällen im Landkreis Wolfenbüttel berichtet die Polizei am Samstag. Von diversen Einbrüchen über einen Unfall mit Linienbus bis hin zu mehreren Fahrerfluchten. Der Reihe nach:

Bei einem Unfall bereits am Mittwoch ist an der Hermann-Stehr-Straße ein 11-jähriges Kind angefahren worden. Das Kind fuhr laut Polizei gegen 7.30 Uhr in Richtung Adersheimer Straße an einem haltenden Auto vorbei. Plötzlich fuhr der PKW jedoch an, ohne auf das Kind zu achten. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, das Kind stürzte und verletzte sich leicht.

Die Autofahrerin erkundigte sich kurz, ob es dem Kind gut geht – und fuhr weg, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Hinweise, Telefon 05331 / 933-0.

Beim Überholmanöver gerammt und weggefahren

Eine weitere Fahrerflucht ereignete sich am Freitagmorgen auf der K90 zwischen Adersheim und Wolfenbüttel. Hier waren ein Unbekannter und eine 29-Jährige unterwegs, als ein Rettungswagen mit Martinshorn und Blaulicht beide überholte. Als die 29-Jährige Platz gemacht hatte und sich wieder in den Verkehr einordnen wollte, überholte der Unbekannte sie, wobei beide Autos zusammenstießen.

Der Mann fuhr einfach weiter, obwohl auch an seinem Auto Sachschaden entstanden sein dürfte. Den Schaden am Wagen der 29-Jährigen beziffert die Polizei auf rund 2000 Euro. Auch hier bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Telefon 05331 / 933-0.

Linienbus durchbricht Zaun und landet auf der Seite

Beim Unfall eines Linienbusses am Freitag gegen 17.40 Uhr wurde eine Frau leicht verletzt. Laut Polizei fuhr der Bus auf der Straße „Schöppenstedter Weg“ in Ampleben, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Bus durchbrach einen Grundstückszaun, kippte um und blieb auf der Seite auf dem Grundstück liegen.

Ein weiblicher Fahrgast (23 Jahre alt) verletzte sich dabei leicht, auch der Busfahrer kam vorsorglich ins Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen musste den Bus bergen.

Einbrüche in Schandelah, Linden und Kissenbrück

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Schandelah zu einem Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus gekommen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch eine Terrassentür in das Gebäude in der Poststraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck entwendet. Die Höhe des Diebesgutes und des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Am Samstagvormittag zwischen 12.30 und 14.45 Uhr brachen Unbekannte in Linden durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. Derzeit können noch keine Angaben zur Höhe des Diebesgutes und des entstandenen Sachschadens gemacht werden.

Ebenfalls Samstag schlugen Einbrecher in Kissenbrück zu. Die Täter drangen zwischen 14.10 Uhr und 17.05 Uhr gewaltsam durch eine Terrassentür in das ein Einfamilienhaus in der Straße „An der Schäferei“ ein, durchsuchten die Räume und entwedeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck.

Die Polizei hat zu allen Einbrüchen Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05331 / 933-0 zu melden.

