Wo viele Züge fahren, dauern Bauarbeiten lange

Der Bau des zweiten Gleises soll also 2023 abgeschlossen sein. Diese fünfjährige Bauzeit für eine 20 Kilometer lange Bahnstrecke ist wohl vielen Bahnnutzern kaum zu erklären. Das bemerkt unser Leser Horst Gerike aus HannoverZum Thema recherchierte Andre Dolle An der Eisenbahn-Überführung am Fluss Schunter bei Lehre wird das ganze Dilemma der Weddeler Schleife deutlich: An der eingleisigen Strecke zwischen Braunschweig und Wolfsburg...