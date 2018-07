Windparks: Wenn der Windpark das Meer glättet

Wenn der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen kann, wie wirken dann hunderte Rotoren von Windkraftanlagen in Deutschland? Das fragt unser Leser Wolfhard Peters aus Schöppenstedt. Die Antwort recherchierte Johannes Kaufmann Der sogenannte Schmetterlingseffekt, den unser Leser anspricht, ist ein Bild für die Unberechenbarkeit dynamischer, chaotischer Systeme. Als Beispiel dient häufig das...