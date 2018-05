Fair-Trade-Schülerfirma erhält Jugendpreis des Doms

Sie sind die Unternehmer von morgen: Steffen Lohmann, Florian Schöckel, Hinryk Elte, Luca Behrens, und Lukas Kosel von der Henriette-Breymann-Gesamtschule in Wolfenbüttel. Die Jungs wollten Bauern in Afrika und Lateinamerika unterstützen und haben kurzerhand eine Fair-Trade-Schülerfirma gegründet. In ihrem Kiosk verkaufen sie etwa Schokolade und Bio-Limo aus fairem Handel. Die Gewinne fließen in ein Hilfsprojekt; in welches genau, entscheiden die Aktionäre.

Für ihren unternehmerischen Mut wurden die Schüler mit dem Jugendpreis des Braunschweiger Doms geehrt. Die Laudatio hielt Julia Swiatkowski, die 2017 für die Aktion „Päckchen für Braunschweig“ mit dem Jugendpreis ausgezeichnet worden war. „Unsere Erde geht kaputt – alles nur, um so viel Profit wie möglich zu schlagen. Können wir etwas dagegen tun? Die meisten machen sich da keine Gedanken, aber einige packen mit an“, sagte sie. „Mit gerechtem Handel kann man nicht früh genug anfangen. Und mit dem richtigen Beispiel gehen die Jungs voran, die an ihrer Schule für fairen Handel sorgen. Einige Unternehmer können sich von ihnen eine Scheibe abschneiden.“