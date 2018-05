15 Jahre Gemeinsamkeit

Wenn ein Preis 15 Jahre alt wird, muss man fragen: Hat er einen Sinn? Verändert er etwas zum Besseren? Wer diese Fragen nicht positiv beantworten kann, sollte sich die Mühe fortan sparen. Die Jury des „Gemeinsam“-Preises und der Braunschweiger Dom sind sich einig: Dieser Preis hat Sinn, weil er etwas zum Besseren verändert.

Offenkundig sind viele Leserinnen und Leser derselben Meinung. Rund 10 000 von ihnen haben sich in diesem Jahr an der Wahl der wichtigsten, nachahmenswertesten, berührendsten Ehrenamts-Initiativen unserer Region beteiligt. Das ist eine Zahl, die uns Sicherheit gibt: Dieser Preis ist auch nach 15 Jahren so vital und so notwendig wie am ersten Tag.

Der Rückblick auf die Kandidaten und Preisträger der vergangenen eineinhalb Jahrzehnte zeigt die ganze Breite uneigennützigen Engagements. Arbeit gegen Kinderarmut, Hilfe für Sterbende und Stärkung der Trauernden, Aufstehen gegen Rassismus und für den Schutz unserer Natur, Engagement für den Sport und das gute Miteinander der Religionen, Hilfe für die Armen hier bei uns und in der Ferne – die Reihe ist lang und berührt alle Themen, die unsere Gesellschaft bewegen.

Julia Becker, die Aufsichtsratsvorsitzende der Funke-Mediengruppe, sagt, diese Initiative mache sie stolz – „weil der Preis deutlich macht, dass eine gute Regionalzeitung eben mehr kann als alleine Nachrichten zu verbreiten. Sie hat die Möglichkeit und, ja, die Pflicht, gute Initiativen in der Region zu unterstützen und damit die Region im positiven Sinne zu gestalten.“ Genau so verstehen wir die Bürgerzeitung. Jeder Einzelne im Team unserer Redaktion und unseres Verlages steht für diese schöne Pflicht ein.

Machen wir uns nichts vor: Ohne die Ehrenamtlichen wäre diese Gesellschaft nicht wiederzuerkennen. Vieles, was dieses Land lebenswert und liebenswert macht, steht und fällt mit denen, die nicht beklagen, was schlecht ist, sondern das Gute möglich machen. In diesem Sinn: ein Hoch auf die Ehrenamtlichen, ein Hoch auf die Gemeinsamkeit!