Die Salzgitteraner Band nullbock erhält den Sonderpreis der Jury

Wenn die Band „nullbock“ spielt, liegt nicht nur Punk in der Luft, sondern auch jede Menge Miteinander: Die vier Musiker aus Salzgitter spenden seit 20 Jahren ihre Konzerterlöse für soziale Zwecke. Ihnen liegen diejenigen am Herzen, denen es im Leben nicht so gut geht, die mit wenig Geld über die Runden kommen müssen, die krank sind oder einsam. So erhielt zum Beispiel das Hospiz Geld von ihnen, ebenso das Frauenhaus und die Wärmestube der katholischen St.-Jospeh-Gemeinde.

Die Jury würdigte dieses Engagement von Damian Polewka, Adrian Polewka, Peter Moryc und André Bormann mit dem Sonderpreis (1500 Euro). Die Laudatio hielt VW-Finanzvorstand Frank Witter, langjähriger Begleiter des Gemeinsam-Preises: „Die vier Männer sind mit Leidenschaft und Freundschaft unterwegs“, sagte er. „Und sie haben auch in erfolgreichen Zeiten weder ihre Herkunft vergessen, noch ihre Haltung gegen Fremdenfeindlichkeit. In den 20 Jahren sind 50 000 Euro zusammengekommen – das ist großartig!“