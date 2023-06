Einbrecher stehlen hochwertige Fahrräder und Geld in Königslutter

Unbekannte sind in eine Wohnung in der Innenstadt von Königslutter eingebrochen und haben Geld und Fahrräder gestohlen (Symbolbild).

Unbekannte Täter sind am Mittwoch in eine Wohnung in Königslutter eingebrochen und haben hochwertige Fahrräder sowie Bargeld gestohlen. Das berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Mieter der Wohnung in der Straße Am Markt in der Innenstadt verließ den Polizeiangaben zufolge seine Wohnung am frühen Mittwochmorgen. Als er am späten Nachmittag zurückkam, habe er festgestellt, dass Unbekannte in seine Wohnung eingebrochen, Räume durchsucht und zwei Fahrräder sowie Geld gestohlen hatten.

Die Ermittler hoffen, dass Zeugen eine oder mehrere Personen im Bereich des Marktplatzes oder des großen Parkplatzes Neue Straße, Ecke Mittelgasse, aufgefallen sind, die Fahrräder in ein Fahrzeug verladen haben. Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361 46460 entgegen.

