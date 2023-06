Kreis Wolfenbüttel: Unbekannte ritzen Smiley in mehrere Autos

Unbekannte Täter haben Am Brüggeberge in Fümmelse in der Nacht zu Mittwoch mehrere geparkte Autos beschädigt. Das berichtete die Polizei am Donnerstag, sie sucht nach Zeugen.

Fünf VWs, ein Nissan, ein Opel und ein Ford waren betroffen. Die Täter zerstörten bei allen Fahrzeugen den Lack, bei den meisten ritzten sie mit einem unbekannten spitzen Gegenstand einen stilisierten, eckigen, lachenden Smiley hinein, wie die Polizei berichtet. Der entstandene Schaden beläuft sich demnach auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05331 9330 entgegen.

Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch gegen 11.25 Uhr in der Straße Am Brückenbach in Wolfenbüttel ereignet. Den Polizeiangaben zufolge fuhr möglicherweise ein weißer Lkw beim Rangieren gegen einen geparkten grauen Wagen und verursachte einen Sachschaden am Auto.

Eine bislang unbekannte ältere Dame wies den Fahrer zum Unfallzeitpunkt auf die Kollision hin, entfernte sich daraufhin aber von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere wird die ältere Dame gebeten, sich mit der Polizei unter 05331 9330 in Verbindung zu setzen.

Auto fährt beinahe in Fußgänger rein

Ein weiterer Vorfall hat sich am Samstag, 10. Juni, gegen 12.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums Im Moorbusche in Cremlingen ereignet, wie die Polizei mitteilte. Demnach war ein 59-jähriger Fußgänger zu Fuß auf dem Parkplatz in Richtung seines Autos unterwegs, als plötzlich ein silberner Mercedes einen langsam auf dem Parkplatz fahrenden Wagen mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen überholte und direkt auf den Fußgänger zugefahren ist.

Dieser hätte sich nur durch einen Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß retten können. Der Fahrer verließ den Parkplatz in östliche Richtung ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern, heißt es im Polizeibericht. Zeugen werden gebeten, sich der Polizei Cremlingen unter 05306 932230 zu melden.

red

