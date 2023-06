Bagger im Kreis Helmstedt fängt Feuer – Ursache ungeklärt

Hoiersdorf. Ein Minibagger auf einem Grundstück im Kreis Helmstedt stand in der Nacht zu Dienstag in Flammen. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar.

Ein Minibagger hat in Hoiersdorf im Kreis Helmstedt Feuer gefangen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde ihnen gegen 1.45 Uhr am Dienstag Rauch in der Nähe der Twieflinger Straße gemeldet.

Mittels Schaum löschten die Einsatzkräfte die Flammen. Foto: Feuerwehr Schöningen

Es stellte sich heraus, dass hinter einem Grundstück mit einem Einfamilienhauses in der Straße Am Fabrikhof die Fahrerkabine eines Minibaggers brannte. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen unter Atemschutz mittels Schaumangriff. Die Brandursache ist laut Feuerwehr noch unklar.

Eine anschließend im Wohnhaus durchgeführte Messung nach giftigen Rauchgasen verlief negativ. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle gegen 2.30 Uhr der Polizei. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Hoiersdorf und Schöningen sowie ein RTW und ein Funkstreifenwagen der Polizei Helmstedt. red

