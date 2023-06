Braunschweig. Ein Schornstein in Braunschweig stand am Montagabend in Flammen. Die Einsatzkräfte wurden zu einem Brand mit Menschenleben in Gefahr gerufen.

Ein Schornstein stand in der Luisenstraße am Montagabend in Flammen.

Blaulicht Braunschweig Feuerwehreinsatz in Braunschweig: Schornstein steht in Flammen

Neben dem Großbrand bei Alba beschäftigten weitere Gebäudebrände die Einsatzkräfte der Braunschweiger Feuerwehren. Kurz nach 22 Uhr am Montag wurde in einem Restaurant an der Luisenstraße ein Brand gemeldet. Nach dem ersten Meldebild konnte nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Restaurant Menschen gefährdet waren. Mit dem Stichwort Brand mit Menschenleben in Gefahr wurde der Löschzug der Hauptwache und die Ortswehr Innenstadt zusammen mit Rettungsdiensteinheiten alarmiert.

Die Einsatzkräfte wurden zu einem Brand mit Menschenleben in Gefahr gerufen. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass keine Menschen gefährdet waren. Foto: Jörg Koglin

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass keine Menschen gefährdet waren. In der Abluftanlage, die in einem Schornstein eines Restaurants mündet, ist es zu einen Brand gekommen. Durch die Fettablagerungen breitete sich das Feuer bis in den Schornstein aus. An mehreren Stellen der Anlage konnten offene Flammen entdeckt werden. Vorsorglich wurde die Drehleiter zur Kontrolle des Daches in Stellung gebracht. Eine Brandbekämpfung mit Wasser verbot sich. Zum Einsatz kamen mehrer Pulver- und Kohlensäurelöscher. Die glimmenden Aschereste wurden entfernt und draußen abgelöscht.

Mehrere Löschfahrzeuge waren im Einsatz. Foto: Jörg Koglin

Die Einsatzstelle wurde kurz vor Mitternacht einem Schornsteinfegermeister übergeben, der die Restreinigungs- und Kehrarbeiten im Schornstein durchführte.

