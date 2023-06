Salzgitter. In der Nacht ist eine Scheune in Salzgitter Opfer eines Feuers geworden. Die Flammen griffen auf angrenzende Gebäude über. Es besteht Einsturzgefahr.

Ein Scheunenbrand hat in Salzgitter in der Nacht zu Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Die Flammen griffen auf angrenzende Gebäude über. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Video: Rudolf Karliczek

Blaulicht Salzgitter Feuer in Salzgitter: Scheune in Brand – Gebäude einsturzgefährdet

Mehrere Anwohner riefen in der Nacht zu Dienstag gegen Mitternacht in Salszgitter-Lobmachtersen die Feuerwehr. Eine Scheune hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr sah die Flammen aus dem Dachstuhl der Scheune bereits auf der Anfahrt, wie Einsatzleiter Martin Mann vor Ort über das feuer in Salzgitter berichtete.

Scheunenbrand in Salzgitter-Lobmachtersen Scheunenbrand in Salzgitter-Lobmachtersen Ein Scheunenbrand hat in Salzgitter in der Nacht zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Die Flammen griffen auf angrenzende Gebäude über. Foto: Rudolf Karliczek

Die Einsatzkräfte prüften zunächst, ob sich noch Menschen oder Tiere in der Scheune oder aber in den Nachbargebäuden aufhielten. Als dem nicht so war, begannen sie umgehend mit den Löscharbeiten des Feuers in Salzgitter. Durch die enge Bebauung griff das Feuer auf die Nachbargebäude über. Darunter eine Garage, Fahrzeuge sowie eine Scheune mit Wohnräumen.

Feuer in Salzgitter: Einsatz bis in die frühen Morgenstunden – Brandursache bisher unklar

„Ganze Giebelfassaden sind eingebrochen“, teilte Mann in bezug auf das Feuer in Salzgitter vor der Einsatzstelle mit. Auch im Gebäude selbst gab es mehrere Einstürze. „Wir sind noch nicht in der Wohnung gewesen, den Zustand können wir zurzeit noch nicht feststellen, weil das Gebäude sicherlich auch in diesen Bereichen einsturzgefährdet ist“, so Mann.

Der Einsatz. zu dem das Feuer in Salzgitter die Kräfte ausrücken ließ, zog sich bis in die Morgenstunden. Verletzte gab es keine. Die Ursache für das Feuer in Salzgitter ist bislang unklar.

red

