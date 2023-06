Helmstedt. In Helmstedt versuchte ein Ladendieb zu flüchten und verletzte zwei Menschen. Außerdem sucht die Polizei nach einem gestohlenen Ford Mustang.

Ein Ladendieb verletzte in Helmstedt zwei Mitarbeiter des Real-Marktes.

Polizei Helmstedt Dieb in Helmstedt gefasst: Zuvor verletzte er zwei Menschen

Mitarbeiter haben in Helmstedt einen Mann bei einem Ladendiebstahl im Real-Markt in der Werner-von-Siemens-Straße beobachtet. Er versuchte mit dem Diebesgut zu flüchten und verletzte zwei Menschen. Das berichtete die Polizei am Sonntag.

Der Diebstahl fand demnach am Samstag gegen 11 Uhr statt. Der Mann flüchtete aus dem Real-Markt, konnte aber von Mitarbeitern festgehalten werden. Er wehrte sich und verletzte zwei von ihnen dabei leicht. Nach Eintreffen der Polizei nahmen die Beamten ihn vorläufig fest und fanden sein Auto mit laufendem Motor auf einem nahegelegenen Parkplatz vor. In dem Wagen des Diebes fanden sie weiteres Diebesgut aus mindestens fünf Ladendiebstählen auf. Ein Untersuchungshaftbefehl wurde erlassen.

Polizei sucht nach gestohlenem Ford Mustang

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der Grünberger Straße in Helmstedt ein schwarzer Ford Mustang gestohlen worden, teilte die Polizei mit. Sie hofft auf Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05351 5210 entgegen.

