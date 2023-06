Ironman in Hamburg: Ein Toter bei schwerem Unfall - Absurde Szenen

Berlin Tödlicher Unfall bei der Ironman-Europameisterschaft in Hamburg: Der Fahrer eines Begleitmotorrads stieß mit einem Radfahrer zusammen.

Das Ironman-Rennen in Hamburg ist von einem schweren Unfall überschattet worden.

Bei der Ironman-Europameisterschaft in Hamburg ist der Fahrer eines Begleitmotorrads bei einem schweren Unfall getötet worden. Nach etwa 2:25 Stunden war der Motorradpilot am Sonntag mit einem Teilnehmer auf der Radstrecke frontal zusammengestoßen. Der Einsatzleiter der Polizei bestätigte der ARD-„Sportschau“, dass der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle gestorben sei.

Der Teilnehmer sei schwer verletzt worden, aber nach derzeitigem Stand nicht in Lebensgefahr. Insgesamt wurden nach Informationen der Sportschau drei Menschen schwer verletzt. Der Kameramann auf dem Motorrad sei leichter verletzt und wurde wie der Teilnehmer ins Krankenhaus gebracht. Zuerst hatte „bild.de“ über die Folgen des Unfalls berichtet. Ob das Rennen abgebrochen wird, war vorerst nicht klar.

Unfall bei Hamburger Ironman: Absurde Szenen am Deich

Der Unfall geschah an einer geraden Strecke an einem Deich. Aus noch unbekannten Gründen kam es zu der Kollision. Wie die "Bild-Zeitung" berichtet, handelt es sich bei der Unfallstelle um einen Wendepunkt im Rennen, weswegen Athleten und Begleitfahrzeuge aneinander vorbeifahren. Nur neun Athleten konnten das Rennen wie geplant fortsetzen. Alle anderen Teilnehmer mussten zunächst pausieren.

Wenig später gab es absurde Szenen, als Teilnehmer ihre Fahrräder über den Deich an der Unfallstelle vorbeitrugen. Die ARD brach die Live-Berichterstattung ab.

Bei der Meisterschaft trat auch der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno an. Der 41-Jährige Kölner hatte die Hamburger Austragung mit Blick auf die Lage am Wasser im Vorfeld als "coolsten Triathlon der Welt" bezeichnet. Nach dem Unfall teilte die ARD mit, dass Frodeno das Rennen "höchstwahrscheinlich" nicht beenden werde. Er könne sich nicht vorstellen, wie er "mit fröhlichem Gesicht ins Ziel laufen soll in der Innenstadt von Hamburg". (fmg/dpa)

