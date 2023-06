Zwei Radfahrer kollidieren in Salzgitter – einer flüchtet

Salzgitter. In der Schubertstraße in Lebenstedt hat es Samstag einen Verkehrsunfall gegeben. Ein Radler ist verletzt, der andere flüchtete. Der Polizei-Überblick.

In Lebenstedt gab es am Samstag einen Verkehrsunfall (Symbolfoto).

In Lebenstedt ist es am Samstagabend gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr ein derzeit unbekannter Radler die Schubertstraße und beabsichtigte, auf die Albert-Schweitzer-Straße einzubiegen. In diesem Zuge kam es zur Kollision mit einem 61-jährigen Fahrradfahrer, welcher als Vorfahrtsberechtigter den Radweg an der Albert-Schweitzer-Straße befuhr. Dieser Fahrradfahrer kam zu Fall und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der verursachende Fahrradfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne Erste Hilfe zu leisten. Dieser soll etwa 1,80 Meter groß und mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Berauschte 22-Jährige wehrt sich gegen Ermittlungen der Polizei

Die Polizei ist am Sonntag gegen ein Uhr in den Drosselstieg ausgerückt. Eine 22-jährige Salzgitteranerin befand sich in Folge des Konsums von Betäubungsmitteln in einem psychischen Ausnahmezustand, wie es in einer Mitteilung heißt. Im Zuge der Erstversorgung in dem hinzugezogenen Rettungswagen kam es zu Widerstandshandlungen durch die 22-Jährige. Dabei wurden eine 23-jährige Polizeibeamtin und ein 29-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Diese waren weiterhin dienstfähig. Die 22-Jährige kam ins Krankenhaus.

