Vermisste 19-Jährige tot im Kreis Helmstedt gefunden

In unmittelbarer Nähe zu einem Kieswerk in Bahrdorf (Kreis Helmstedt) wurde die Leiche einer vermissten 19-Jährigen aus Sachsen-Anhalt gefunden.

Eine seit Wochen vermisste 19-Jährige aus Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) ist tot. Ihre Leiche ist am frühen Donnerstagabend in der Gemeinde Bahrdorf im Landkreis Helmstedt entdeckt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Stendal am Freitag mitteilen. Der Fundort sei in unmittelbarer Nähe eines Kieswerks entdeckt worden.

Firmenfahrzeug-Daten führen zur Leiche bei Velpke

Durch „kriminalistische Kleinstarbeit“ erstellten die Ermittler eine Weg-Zeit-Berechnung anhand des Fahrtenschreibers aus dem Firmenfahrzeug eines 42-Jährigen. „Zeugenaussagen und ausgewertete Fahrzeugdaten führten schließlich zum Ablageort“, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Die Polizei nahm den Mann am Donnerstag vorläufig fest, schreibt sie. Am Freitag soll er wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Todesursache ist bisher unbekannt, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Eine Obduktion sei beantragt worden.

Die Polizei in Helmstedt und Wolfsburg hatte im März in diesem Fall um Hinweise gebeten.

Leiche im Kreis Helmstedt gefunden – 42-Jähriger ist tatverdächtig

Gegen den 42 Jahre alten Tatverdächtigen war bereits wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt worden. Ein Geständnis hatte es aber zunächst nicht gegeben.

Die 19-Jährige war laut Polizei am Nachmittag des 7. März als vermisst gemeldet worden. Sie soll am 4. März letztmalig in Klötze gesehen worden sein.

