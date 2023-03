Polizei Wolfsburg/Helmstedt sucht Vermisste aus Klötze

Wolfsburg. Die junge Frau aus Klötze in Sachsen-Anhalt könnte auch im Raum Wolfsburg-Helmstedt sein, schreibt die Polizei und bittet mit einem Foto um Hinweise.

Die Frau wurde zuletzt am Samstag 4. März, in Klötze gesehen.

Die 19-jährige Kezhia Henke aus Klötze (Sachsen-Anhalt) wird vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau zuletzt am Samstag, 4. März, in Klötze gesehen. Sie könnte sich im Raum Wolfsburg-Helmstedt aufhalten, heißt es in der Mitteilung.

Die 19-jährige Kezhia Henke aus Klötze (Sachsen-Anhalt) wird vermisst. Foto: Polizei Wolfsburg

Frau aus Sachsen-Anhalt könnte sich im Raum Wolfsburg-Helmstedt aufhalten

Kezhia Henke ist zirka 1,55 Meter groß, trägt braune Haare und eine Brille. Bekleidet war sie laut Polizei zuletzt mit einer grauen Jacke der Marke Adidas, einer hellen Hose und weißen Schuhen. Zudem trug sie einen grauen Rucksack. „Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Fährten-Suchhund zum Einsatz kam, verliefen bislang erfolglos“, heißt es in der Mitteilung.

Wer hat die Vermisste gesehen oder kennt ihren Aufenthaltsort? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Stendal unter der Telefonnummer 03931 682317 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Lesen Sie mehr:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de