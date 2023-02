Generationswechsel im Standesamt Königslutter

Königslutter. Standesbeamter Peter Wagner übergibt zum Ruhestand an Lisa Fehse. Sie ist bereits seit ihrer Ausbildung 2015 bei der Stadt Königslutter tätig.

Foto: Stadt Königslutter am Elm

Im Standesamt Königslutter wurde Peter Wagner in den Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolge tritt Lisa Fehse an.

Nach 45 Jahren und fünf Monaten endet der Dienst für den Standesbeamten Peter Wagner bei der Stadt Königslutter. Wagner war nach Ausbildung bei der Stadt im mittleren Dienst von 1981 bis 1983 bei der Stadtkasse eingesetzt, bevor er 1983 bis 1984 ins Einwohnermeldeamt wechselte, berichtet die Verwaltung. Anschließend arbeitete er im Sozialamt, bis er 1990 seine Tätigkeit im Standesamt aufnahm. Dem Standesamt blieb er bis zuletzt als Standesbeamter treu.

Bekannt aus dem Bürgerbüro

Nach 2215 geschlossenen Ehen wechselt der 62-Jährige nun in den Ruhestand. Das Standesamt hat er zum 1. Januar an Lisa Fehse übergeben, die bereits einige Jahre die Vertretung Wagners hatte, so die Stadt. „Viele Bürgerinnen und Bürger werden Frau Fehse schon bei uns aus dem Bürgerbüro kennen“, wird Bürgermeister Alexander Hoppe zitiert.

Lücke im Bürgerbüro wird geschlossen

Er sei glücklich, eine eingearbeitete Nachfolgerin gefunden zu haben. Fehse ist seit Ausbildung 2015 bei der Stadt. Seit 2020 war sie im Bürgerbüro und hat als Vertretung für Wagner 53 Paare getraut. „Die entstandene Lücke im Bürgerbüro werden wir zum 1. April mit der Neueinstellung einer Kollegin schließen können“, so Sascha Kühne, Fachdienstleiter Bürgerdienste.

Auch an der Stadt Königslutter am Elm gehe der Fachkräftemangel nicht vorbei. Hoppe teilte mit, dass es auf die ausgeschriebene Stelle im Bürgerbüro zwar rund 20 Bewerbungen gab, davon jedoch nur drei die Einstellungsvoraussetzungen erfüllt haben. „Es ist daher besonders wichtig, dass wir junge Kräfte langfristig als attraktiver Arbeitgeber binden.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de