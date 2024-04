Braunschweig. In Klein Schöppenstedt brennt nach einer Explosion laut Feuerwehr Aerosol. Die Nina-App warnt vor Brandgasen. Mehrere Straßen sind gesperrt.

Eine Explosion hat es am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Helmstedter Straße in Braunschweig gegeben. Nach ersten Angaben der Feuerwehr brenne auf dem Gelände einer dort ansässigen Firma Aerosol. Details zu der Explosionsursache und dem Brand sind zunächst nicht bekannt. Gegen 12.25 Uhr versandte die Warnapp Nina für das gesamte Gewerbegebiet Schöppenstedter Turm in Klein Schöppenstedt eine Warnung wegen der sich dort entwickelnden Brandgase. Es wird von aus weiter Entfernung sichtbaren Brandsäulen berichtet. Aufgrund des Windes breite sich Rauch und Gestank auch in weiterer Ferne aus. Von der Feuerwehr sind mehrere Löschzüge im Einsatz.

Die Nina-App warnt vor den Brandgasen an der Helmstedter Straße. © FMN | Screenshot

Großräumig um den Brandort herum sind Straßen gesperrt, auch im Kreis Wolfenbüttel – darunter die Kreisstraßen 140 und 11 zwischen Klein Schöppenstedt und dem Abzweig nach Rautheim. Grund dafür ist nach Angabe der Verkehrsmanagementzentrale die Sichtbehinderung durch den Rauch. Auch die Autobahn ist 39 ist laut Polizei zwischen dem Rautheim und Cremlingen gesperrt, sowie beide A39-Kreisel an der Ausfahrt Sickte. Die B1 ist zwischen Schöppenstedt und Erzberg dicht. Autofahrer werdeb gebeten, das Gebiet möglichst großräumig zu umfahren.

Aus mehreren Kilometern Entfernung ist schwarzer Rauch zu sehen. © FMN | Jessica Mohr

Dieser Artikel wird aktualisiert.

red