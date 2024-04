Cremlingen. Am frühen Dienstagnachmittag ist es auf der B1 zwischen Cremlingen und Klein Schöppenstedt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Nicht nur der Großbrand erschütterte Cremlingen am Dienstag. Wie die Polizei mitteilt, hat es in der Straße „An der Bundesstraße“ gegen 13.25 Uhr einen lebensgefährlichen Unfall gegeben. Demnach fuhr 62-jähriger Autofahrer in Richtung Braunschweig, bis er in Höhe einer Recyclingfirma wendete. Wegen Explosionsgefahr waren Straßen rund um den Schöppenstedter Turm gesperrt. Beim Abbiegen auf die Fahrbahn kollidierte das Auto mit einem aus Cremlingen kommenden Lkw.

Lkw-Fahrer sitzt in Cremlingen alkoholisiert hinter dem Steuer

Der 62-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in eine Braunschweiger Klinik. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der 53-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt - jedoch stellten Polizeibeamte fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Der Führerschein des Lkw-Fahrers wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände des Unfalls. Sie schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red