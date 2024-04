16.04.2024, Niedersachsen, Braunschweig: Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen mit einer Drehleiter einen Großbrand in einem Braunschweiger Industriegebiet. Eine Firma für die Entwicklung und Abfüllung von Aerosolen und Sprayprodukten ist am Dienstag in Brand geraten. (zu dpa: «Fünf Verletzte bei Brand in Braunschweiger Industriegebiet») Foto: Moritz Frankenberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © dpa | Moritz Frankenberg