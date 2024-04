Braunschweig. Aufgrund eines Brandes am Schöppenstedter Turm in Braunschweig wurden großräumig Straßen gesperrt. Hier die aktuelle Verkehrslage.

Der Brand am Schöppenstedter Turm sorgt im Südosten Braunschweigs weiträumig für Sperrungen. Im Umkreis kommt es zu Sichtbehinderungen durch Rauch, Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Großbrand in Braunschweig: Diese Straßen sind gesprerrt

Die Kreisstraßen K11 und K140 sind zwischen dem Abzweig Rautheim und dem Abzweig Weddel/Ebertallee in beide Richtungen gesperrt. Ebenfalls in beide Richtungen gesprerrt ist die L625 zwischen dem Ortseingang Riddagshausen und Hötzum. Die A39 ist zwischen den Ausfahrten Braunschweig-Rautheim und Scheppau in beide Fahrtrichtungen gesperrt, auch hier gibt es eine starke Rauchbildung.

Durch die Vollsperrung der A39 gibt es am Kreuz BS-Süd in Richtung Wolfsburg bereits drei Kilometer Stau. Auch an der Ausfahrt Cremlingen in Richtung Braunschweig ist mit einer zwanzigminütigen Wartezeit zu rechnen, um die Autobahn zu verlassen. Der Bahnverkehr ist von dem Brand nach ersten Erkenntnissen nicht betroffen. Wie lange die Sperrungen anhalten werden, ist bisher noch unklar. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Berufsverkehr in Braunschweig erheblich beeinträchtig wird.

