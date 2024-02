Braunschweig. Der Verband medizinischer Fachberufe ruft am Donnerstag zum bundesweiten Warnstreik auf. Mit diesen Einschränkungen müssen Patienten rechnen.

Streiks sind derzeit eine Art Dauerzustand. Nach Verdi, GDL und Co. ruft nun der Verband medizinischer Fachberufe, kurz vmf, an diesem Donnerstag zum bundesweiten Warnstreik auf. Das betrifft alle medizinischen Fachangestellten (MFA), die nicht in Kliniken beschäftigt sind – also Arzthelferinnen und Arzthelfer. Für den 8. Februar ist außerdem eine Kundgebung in Berlin geplant.