Hannover. Keine zwei Wochen mehr, bis zum Start der „Power Up“-Tour von AC/DC. In einigen Tourstädten bietet die Band eine besondere Aktion für Fans an.

Die Vorfreude steigt! Keine zwei Wochen sind es mehr, dann rollt der Rock‘n-Roll-Train durch Europa: Die „Power Up“-Tour von AC/DC um Frontmann Brian Johnson und Gitarrist Angus Young startet am Freitag, 17. Mai, in Gelsenkirchen. Es folgen 23 weitere Konzerte, unter anderem in Hannover. Am Mittwoch, 31. Juli, und Sonntag, 4. August, treten die Rocklegenden auf dem dortigen Messegelände auf. Für jeweils 75.000 Zuschauer ist Platz. Ein Vierteljahr vor den beiden Veranstaltungen gibt es noch immer Karten für die Konzerte. Eventim bietet im Normalpreis-Kontingent (152,85 Euro) noch ausreichend Tickets an.

Auch interessant

Ursprünglich galten die beiden Shows in Niedersachsen als ausverkauft, doch zu dem Zeitpunkt waren noch längst nicht alle 150.000 Karten auf dem Markt. Der Tourveranstalter United Promoters hatte Tausende Karten zurückgehalten und uns erklärt, dass er, um den Schwarzmarkt zu umgehen, nach und nach ein kleineres Kontingent in den Vorverkauf gibt. Es dürfte sich allerdings bald um das letzte Kontingent handeln. Übrigens: wenige Hundert Sitzplatz-Karten hat der Veranstalter auch noch für die zweite Show der Tour, am Dienstag, 21. Mai, in Gelsenkirchen freigegeben. Sie befinden sich allerdings im sehr spitzen Winkel zur Bühne, kosten 124,10 Euro. Und auch für beide Konzerte in Dresden (Sonntag, 16. Juni, und Mittwoch, 19. Juni) sind noch Restkarten verfügbar.

Auch interessant

Erinnerungen an AC/DC in Braunschweig: Plötzlich zerspringt die Holzvertäfelung Von Stefan Lienert

Für fünf Städte ihrer Tour haben sich AC/DC etwas Besonderes überlegt: Fünf kleine Veranstaltungshäuser werden zur „High Voltage Dive-Bar“. Hier können Fans der Band zusammengekommen, haben die Gelegenheit, legendäre AC/DC-Requisiten anzuschauen und exklusive Merchandise-Artikel zu ergattern, schreibt die Band. Vom 16. bis 22. Mai öffnet die erste Dive-Bar der Tour in Gelsenkirchen in der Kaue. Vom 9. bis zum 13. Juni ist das Backstage-Kulturzentrum in München Gastgeber der Bar. Und auch in Sevilla, London und Paris macht die Dive-Bar für ein paar Tage Halt.

Diese Berichte über Konzerte in Niedersachsen könnten Sie auch interessieren:

Keine wichtigen News mehr verpassen: