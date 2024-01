Braunschweig. Das digitale Rezept kann vor allem chronisch Kranken Wege ersparen. Doch läuft bislang nicht alles reibungslos.

Ob er ein E-Rezept oder wie bisher den rosa Zettel ausfüllt, entscheidet der Braunschweiger Internist Dr. Oliver Marschal von Fall zu Fall. Für einen vergesslichen Patienten sei das Papierrezept, das er in der Arztpraxis erhält, mitunter eine wichtige Erinnerungsstütze, mein Marschal, Braunschweiger Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. „Denken Sie daran, noch in die Apotheke zu gehen.“ Das ist ein Satz, den der Facharzt in seinem Praxisalltag seit dem 1. Januar häufiger sagt.