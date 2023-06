kunsttour23: Tage der offenen Türen in Braunschweig und Umgebung

Braunschweig. Am Wochenende 24./25. Juni zeigen 125 Kunstschaffende an 47 Orten ihre Werke. Es gibt Konzerte, Workshops, Live-Acts. Der ADFC bietet Radtouren an.

Yingmei Duan arbeitet in Braunschweig als Performance-, Installations- und Videokünstlerin. Sie zeigt ihre Werke zur #kunsttour23 in der Ateliergemeinschaft Wolfenbüttler Straße 31 (Büssingring).

Unter dem Motto #kunsttour23 öffnen am Wochenende 24. und 25. Juni Kunstschaffende an 47 Orten ihre Pforten und zeigen damit, wie groß das Spektrum der kreativen Tätigkeit in Braunschweig ist. Auch in Wolfenbüttel und Flöthe beteiligen sich insgesamt vier Standorte.

Rund 125 Braunschweiger etablierte wie auch unbekannte Künstlerinnen und Künstler im Bereich bildende und darstellende Kunst, Musik oder Text nehmen an dem Projekt teil. Sie präsentieren Bilder, Skulpturen, Installationen, Textildruck und Schmuck. Begleitend werden Konzerte, Vorführungen, Workshops und Live-Acts stattfinden. Initiiert hat das Ganze der Alternative Kunstverein Braunschweig(bskunst.de).

Viele Kunstschaffende haben sich in Gemeinschaftsorten zusammengetan

Die Kunstschaffenden werden ihre Werkstatt oder privaten Räumlichkeiten zum Konzert-, Lese- oder Ausstellungsraum umfunktionieren. Die Veranstaltungen finden auch in Gärten und Höfen statt. Als öffentliche Räume sind die Brunsviga sowie die Kufa am Westbahnhof (Foto AG) gebucht.

Heinrich Römisch: JazzImpressionen KREATOR (zu sehen in der Brunsviga). Foto: Heinrich Römisch

Viele der Teilnehmenden haben sich in Gemeinschaftsorten zusammengetan, seien es Arbeitsgruppen, eine VHS-Gruppe oder befreundete Künstlerinnen und Künstler, erläutert Bärbel Mäkeler von bskunst.de. Lila Luftballons weisen auf einen Kunst-Ort hin.

Eine Abschlussveranstaltung in der Jahnstraße 8a, dem Sitz des Vereins, beendet die große Aktion am Sonntag, 25. Juni, ab 18.30 Uhr mit Musik von Heinrich Römisch und Marcel Reginatto.

Alle Infos zur #kunsttour23 auf einen Blick

Ein kostenloses Programmheft und ein Faltflyer informieren über die Künstlerinnen und Künstler, Orte und Angebote. Man erhält sie in der Touristinfo, bei Graff, im Riptide, in der Kufa und in vielen anderen Läden und Institutionen.

Unter www.bskunst.de/infoseite-tage-der-offenen-tueren kann man sehen, wer wo teilnimmt. Die Zeiten: 24. Juni (14 bis 19 Uhr) und 25. Juni (11 bis 18 Uhr).

präsentiert ihr Schaffen in Volkmarode. Foto: Elena Kronhardt

Fünf Fahrradtouren, die vom ADFC geleitet werden, verbinden einzelne Ausstellungsorte:

1. Nordost-Radtour, Treffpunkt Brunsviga, Karlstraße 35: Sa, 24. Juni, 14 bis 19 Uhr (25 Kilometer)

2. Nordwest-Radtour, Treffpunkt Centro-Hotel Celler Tor, Ernst-Amme-Straße 24: Sa, 24. Juni, 14 bis 19 Uhr (20 Kilometer)

3. Südwest-Radtour, Treffpunkt Kunstsalon Jahnstraße 8 a: So. 25. Juni, 12 bis 18 Uhr (30 Kilometer)

4. Südost-Radtour, Treffpunkt Kunstsalon, Jahnstraße 8 a: So, 25. Juni, 12 bis 18 Uhr (30 Kilometer)

5. Wolfenbüttel und Braunschweiger Süden, Treffpunkt Am Kleinen Zimmerhof: So, 25. Juni, 10 bis 16 Uhr (30 Kilometer)

Eine Anmeldung für die Radtouren ist nicht erforderlich. Weitere Infos: www.bskunst.de/fahrradtouren oder direkt beim ADFC unter https://braunschweig.adfc.de (für die fünfte Radtour ist auf der Internetseite des ADFC Wolfenbüttel mehr zu finden).

