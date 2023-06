TU Braunschweig lädt zu „Sneak Peek“ ein: So ist das Campusleben

Das Abi ist geschafft. Jetzt stehen für die Schülerinnen und Schüler nach ihrem Abschluss wichtige Entscheidungen an: Welche Studiengänge gibt es und welcher Studiengang passt zu mir? Die Technische Universität Braunschweig möchte zum Start der Bewerbungsphase für das Wintersemester 2023/24 Studieninteressierte bei der Studienentscheidung unterstützen. Die gebündelten Angebote auf dem Campus, aber auch Online geben nicht nur Einblicke in die Studiengänge, sondern sollen auch Lust auf das bunte Campusleben machen, heißt es in einer Pressemitteilung der TU.

Insgesamt können die Studieninteressierten unter 87 Studiengängen wählen, davon 35 Bachelorstudiengänge und Staatsexamen sowie 44 Masterstudiengänge. In diesem Wintersemester gibt es auch drei neue Studiengänge: der wirtschaftswissenschaftliche Bachelorstudiengang Technologie-orientiertes Management (TOM) und die beiden englischsprachigen Masterstudiengänge „Solar System Physics“ und „Quantum Technologies in Electrical and Computer Engineering“.

Wer sich für einen zulassungsbeschränkten Studiengang bewerben möchte, hat noch bis zum 15. Juli Zeit für die Bewerbung. Für die zulassungsfreien Studiengänge endet die Bewerbungsfrist am 15. Oktober.

Der „Sneak Peek TU“ gibt Einblicke ins Campusleben

Einen authentischen Einblick in das Campusleben gibt der „Sneak Peek TU“ am 22. Juni ab 9 Uhr. Vormittags können unterschiedliche Vorlesungen aus allen Bereichen als „Open Classroom“ besucht werden, mittags geht es in die Mensa und danach berichten Studierende im Campus-Café beim „Meet and Greet” über Campusleben und Studienalltag: Wo kann man in Braunschweig am besten ausgehen? Wie organisiert man das Studium?

Sie geben aber auch Antworten auf alles, was Studieninteressierte sonst noch wissen möchten. Außerdem stehen Campusführungen, Mitmachaktionen und jede Menge Experimente auf dem Programm. Richtig Lust auf das Campusleben macht zum Abschluss die Party auf dem Universitätsplatz mit Musik von Studierenden für zukünftige Studierende.

Beratung und Workshops der Zentralen Studienberatung

Die Zentrale Studienberatung bietet zu mehreren Terminen Beratungsangebote und Workshops an, die bei der Studienwahl und der Bewerbung unterstützen, an. Außerdem stehen in virtuellen Studi-Talks Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie Lehrende unterschiedlicher Fachrichtungen in einem moderierten Austausch Rede und Antwort zu Voraussetzungen, Inhalten, Studienalltag und Berufsperspektiven je eines Studienfeldes.

Studiengangsentscheidung von zu Hause

Auch von zu Hause können Studieninteressierte prüfen, ob der gewünschte Studiengang an der TU Braunschweig zu ihnen passt. Sie können sich entweder direkt bei der Zentralen Studienberatung online individuell beraten lassen oder für ihre Entscheidung das Online-Self-Assessment FIT4TU nutzen, das Aufschluss über die Lehrinhalte in dem gewünschten Studiengang gibt und über das Vorwissen, das man für den Studiengang mitbringen sollte. Informationen zu den einzelnen Studiengängen geben aber auch Videos-Studiengangsporträts, in denen Studierende ihre Studiengänge vorstellen und über den Studienalltag berichten.

Weitere Informationen: www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/events

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de