„Fête de la Musique“ findet erstmals in Braunschweig statt

Das Musikfestival „Fête de la Musique“ weltweit in mehr als 540 Städten jedes Jahr am 21. Juni gefeiert – auch Braunschweig ist dieses Mal dabei (Symbolfoto).

Zum ersten Mal findet das weltweite Musikfestival „Fête de la Musique“ jetzt in Braunschweig statt: Internationale Live-Musik und Mitmachtänze sind am Mittwoch, 21. Juni, von 16 bis 22 Uhr auf dem Kohlmarkt zu erleben.

Die „Fête de la Musique“ entstand 1982 als Fest der Straßenmusik in Frankreich und wird inzwischen weltweit in mehr als 540 Städten jedes Jahr am 21. Juni gefeiert – dem längsten Tag des Jahres. In Deutschland beteiligen sich mehr als 50 Städte an dem Fest.

Alle Musikveranstaltungen sind kostenlos und können ohne Anmeldung besucht werden, heißt es in der Ankündigung. Ob Klassik, Rock, Chor, Folk … – die Art der Musik spielt an diesem Tag keine Rolle. Es gibt nicht nur Musik zum Zuhören, sondern der Sommer kann auch tanzend begrüßt werden. Es soll der Beginn einer neuen Musiktradition sein.

red

