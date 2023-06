19-Jährige droht mit Machete und Messer - Polizei setzt Taser ein

Bremerhaven. In Cloppenburg werden drei jungen Menschen verletzt, in Verden soll ein Busfahrer Kinder eingesperrt haben – Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Polizisten haben in Bremerhaven einen Taser gegen eine mit einer Machete und einem Messer bewaffnete 19-Jährige eingesetzt. Die Frau habe die alarmierten Beamten mit den Waffen bedroht, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach habe sich die Frau, die zuvor am Freitagabend mit der Machete und dem Messer auf einer Straße im Stadtteil Geestendorf herumlief und schrie, offenbar in einer „psychischen Ausnahmesituation“ befunden.

Der Aufforderung, die Waffen abzulegen, kam die Frau laut der Polizei nicht nach. Stattdessen sei sie „bedrohend“ auf die Beamten zugekommen, woraufhin diese den Taser einsetzen. Die Frau wurde leicht verletzt und kam in eine Klinik.

Auto fährt in Cloppenburg über Verkehrsinsel - drei junge Menschen verletzt

Nach einer Kollision mit einer Verkehrsinsel in Cloppenburg sind ein 19 Jahre alter Autofahrer und zwei junge Mitfahrerinnen teils schwer verletzt worden. Der 19-Jährige hatte die Verkehrsinsel auf Höhe des Cloppenburger Museumsdorfes in der Nacht zum Samstag wohl übersehen und überfahren, wie die Polizei mitteilte.

Danach habe der Fahrer die Kontrolle verloren. Der Wagen überschlug sich und landete neben der Fahrbahn. Der 19-Jährige und eine 18-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt, eine weitere 17 Jahre alte Mitfahrerin verletzte sich leicht. Zwei weitere 18 Jahre alte Insassen blieben nach Angaben der Polizei unverletzt.

Busfahrer soll Schulkinder in Verden im Bus eingesperrt haben

Mehr als 40 Grundschulkinder soll ein 58-jähriger Busfahrer auf einem Parkplatz im Verdener Stadtteil Hönisch nicht aus seinem Bus gelassen haben. Die Busfahrt am Freitagnachmittag von der Grundschule in Verden-Dauelsen dauerte aufgrund eines Staus deutlich länger als normalerweise, wie die Polizei mitteilte. Auf einem Parkplatz sollte der Busfahrer aus gesundheitlichen Gründen offenbar abgelöst werden, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.

Lesen Sie mehr:

Während er auf den neuen Fahrer wartete, ließ er die Kinder den Informationen zufolge zwischen 10 und 30 Minuten nicht aus dem klimatisierten Bus aussteigen. Der Parkplatz befinde sich an einer vielbefahrenen Straße, weshalb der Busfahrer mutmaßlich aus Vorsicht gehandelt habe, sagte der Sprecher. Keines der Schulkinder sei körperlich verletzt worden. Kinder und Eltern seien jedoch aufgelöst und aufgebracht gewesen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung gegen den Busfahrer eingeleitet.

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de