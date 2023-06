Gamsen. Lichterloh brennt das Aldi-Gebäude in Gamsen – die Feuerwehr Gifhorn kämpft am Sonntagnachmittag mit hohem Aufgebot.

Das Aldi-Gebäude in Gamsen (Kreis Gifhorn) steht seit Sonntagnachmittag in Flammen.

Das Aldi-Gebäude in Gamsen (Kreis Gifhorn) steht seit Sonntagnachmittag in Flammen.

Das Aldi-Gebäude in Gamsen (Kreis Gifhorn) steht seit Sonntagnachmittag in Flammen.

Das Aldi-Gebäude in Gamsen (Kreis Gifhorn) steht seit Sonntagnachmittag in Flammen.

Das Aldi-Gebäude in Gamsen (Kreis Gifhorn) steht seit Sonntagnachmittag in Flammen.

Das Aldi-Gebäude in Gamsen (Kreis Gifhorn) steht seit Sonntagnachmittag in Flammen.

Das Aldi-Gebäude in Gamsen (Kreis Gifhorn) steht seit Sonntagnachmittag in Flammen.

Brände Gifhorn Aldi in Gamsen steht in Flammen – Warnung wegen starkem Rauch

Am Sonntagnachmittag ist die Feuerwehr Gifhorn in hohem Aufgebot zu einem Einsatz in Gamsen (Landkreis Gifhorn) ausgerückt. Das Aldi-Gebäude steht in Flammen. Die Feuerwehr hat aufgrund des Rauches eine Warnung an die Bevölkerung in Gifhorn Gamsen herausgegeben.

Fenster sollen geschlossen bleiben und die Lüftung abgestellt werden. Zudem werden ortskundige Autofahrer gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Wir aktualisieren diesen Artikel.

RED

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de