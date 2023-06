TU Braunschweig lässt riesige Klima-Krise-Uhr runterticken

Restarbeiten sind an der Klima-Krise-Uhr noch zu erledigen. Aus den Display-Ziffern schauen heraus: May Magri (von rechts), Sira Möller und Anne Scheler.

Eher selten hinterlassen Groß-Veranstaltungen der Technischen Universität Braunschweig Spuren im Stadtbild. Während der diesjährigen TUmorrow Days wird das anders sein. Denn dann wird eine riesige Klima-Krise-Uhr in Betrieb genommen. Sie wird die verbleibende Zeit anzeigen, die noch vergehen darf, soll die Erderwärmung auf 1,5 Grad eingebremst werden.

Corona hat die einstigen TU-Sommer-Großveranstaltungen in Vergessenheit geraten lassen. TU-Day und TU-Night sind Geschichte. Dafür im vergangenen Jahr die Premiere der „TUmorrow Days“. Organisiert vom Green Office der TU, dem Nachhaltigkeitsbüro der Universität. Ziel ist, die TU Braunschweig nachhaltiger und zukunftsfähiger zu gestalten. Leiterin Sira Möller sagt: „Im vergangenen Jahr war der TUmorrow Day eine eintägige Veranstaltung. Es war zu voll, es gab Überschneidungen. In diesem Jahr wird entzerrt. Die rund 20 Veranstaltungen finden von Dienstag, 13. Juni, bis Freitag, 15. Juni, statt.“ Zumeist in den Nachmittags- und Abendstunden.

Auf dem Campus zwischen Alt- und Hauptgebäude steht aber bereits „GreenCell“. Ein pfiffig konstruiertes Holzgestell, das aus dem Protohaus stammt. Die „Erfinderwerkstatt“ von der Hamburger Straße ist Kooperationspartner. „GreenCell“ ist Ort für eine Pflanzen-Tauschbörse und kann bereits bestückt werden. Zuletzt stand „GreenCell“ auf dem Hagenmarkt.

„TUmorrow Days“ in Braunschweig: Party, Workshops, Wochenmarkt und Kleiderbörse

Zum dreitägigen Programm sagt Sira Möller: „Jeder kann die Veranstaltungen besuchen. Ich rate jedoch dringend, sich Plätze auf unserer Internetseite zu reservieren. Bis auf den Science Slam am Abschluss-Tag werden alle Veranstaltungen kostenlos angeboten.“ Unter den Suchbegriffen „TUmorrow Days“ und „TU Braunschweig“ erfahre man Details und könne auch reservieren.

Am Abschluss-Tag, Freitag, 15. Juni, beginnt um 16 Uhr ein Höhepunkt des Programms: Die Klima-Uhr nimmt ihren Betrieb auf. Das Projekt hat eine rund zweijährige Anlaufzeit. Studierende des Instituts für Architekturbezogene Kunst sind nun mit der Umsetzung fast fertig. Module, die LEDs enthalten, bilden 2,80 Meter hohe und 1,55 breite Displays für zehn Ziffern. Die ClimateCrisisClock (CCC) zeigt die Restzeit an, die verbleibt, um das im Pariser Klimaabkommen vereinbarte Ziel zu erreichen – eine Begrenzung der Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad.

Die Uhr wird am Präsidiumsgebäude angebracht, direkt gegenüber dem Haupteingang des TU-Altgebäudes, und lässt sich auch von der Pockelsstraße aus sehen. Die Präsidentin der TU Braunschweig, Angela Ittel, wird bei der Inbetriebnahme der Uhr um 16.30 Uhr dabei sein. Anschließend beginnt eine Podiumsdiskussion zur Rolle von Hochschulen in der Klimakommunikation.

Das Programm der „TUmorrow Days“ im Überblick

Dienstag, 13. Juni:

10 bis 12.30 Uhr und 13 bis 15 Uhr: Kapelle der Zukunft. Nachhaltiges Bauen im ehemaligen Eisenhüttenwerk Mägdesprung, Harz.

11 bis 12 Uhr: Workshop. Wie kann ein Auslandsaufenthalt nachhaltiger gestaltet werden?

14.30 bis 18 Uhr: Campuswochenmarkt.

17 bis 19 Uhr: Vortrag – Wenn uns das Klima kalt lässt.

19.30 bis 22 Uhr: Party im Innenhof des Altgebäudes.

Mittwoch, 14. Juni:

11 bis 12 Uhr: Workshop – Müll richtig trennen.

13 bis 19 Uhr: Workshop – Diversitätssensible Veranstaltungsorganisation.

13 bis 15 Uhr: Community-Café Nachhaltigkeit.

16.30 bis 18.30 Uhr: Workshop – Wie Arbeiter und Klimagerechtigkeitsaktivisten aus Autokonzernen Verkehrswende machen.

18.30 bis 20 Uhr: Ringvorlesung Klimagerechtigkeit.

20 bis 22 Uhr: Filmnacht – Dear Future Children.

Freitag, 15. Juni:

14 bis 18.30 Uhr: Markt der Möglichkeiten und Kleidertausch.

16 bis 18 Uhr: ClimaCriseClock.

18 bis 20 Uhr: Stammtisch Lehre.

18.30 bis 19.30 Uhr: Yoga und Meditation.

20.15 bis 22.15 Uhr: Science Slam.

