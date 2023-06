Südsee Open Air Südsee-Open-Air: Musik satt am Samstag in Braunschweig

Musik unter freiem Himmel: Am Samstag, 10. Juni, laden die Natur-Freunde Braunschweig und die Naturfreundejugend zum Südsee-Open-Air auf dem Natur-Freunde-Gelände am Südsee ein, teilen sie mit. Das eintägige Musikfestival wird von ehrenamtlichen Mitgliedern organisiert und präsentiert in diesem Jahr erstmals zwei Bühnen, auf denen vier Bands und drei DJs auftreten: Knowledge, The Basements, New Soul Generation und Chalk, das DJ-Set besteht aus Paul Datsche, Gianna und Worldwidewolf.

Rock, Soul, Rap und Drum’n’Bass wird geboten. Im vergangenen Jahr konnte das Südsee-Open-Air über 1.500 Gäste begrüßen. Auch für Kinder und Familien gibt es ein Programm. Der Eintritt zum Festival ist frei.

„Das Südsee-Open-Air steht für Vielfalt und Diversität und ist ein Fest für alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sozialer Stellung“, sagt Daniel Krause, Ortsjugendleiter der Naturfreundejugend Braunschweig. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Naturfreundejugend Braunschweig.

